Высота сугробов в Москве в феврале достигла абсолютного рекорда - 86 см

Количество осадков в феврале уже на 60% превысило норму, заявили в МГУ имени Ломоносова

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Февраль в Москве стал рекордно снежным по мощности снежного покрова, 26 февраля высота сугробов достигла 86 см, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Абсолютный рекорд высоты снежного покрова в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, вновь обновлён: утром 26 февраля 2026 года она достигла 86 см. Это - самое большое значение за последние 72 года", - цитирует пресс-служба МГУ заведующего метеообсерваторией университета, ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаила Локощенко.

Он отметил, что вплоть до последних дней держался прежний рекорд 77 см, отмеченный 13 лет назад. После обильных снегопадов высота снежного покрова 20 февраля впервые поднялась до 80 см, теперь же она возросла ещё на 6 сантиметров.

На станции Балчуг в центре Москвы отмечено очень близкое значение этого показателя - 83 см, добавил Локощенко.

По данным Метеорологической обсерватории МГУ, за первые 25 дней месяца выпало 74 мм осадков при климатической норме февраля 46 мм.

Таким образом, количество осадков уже на 60% превысило норму и, по состоянию на 26 февраля, месяц стал четвёртым в ряду самых снежных февралей в Москве (после 2001, 1966 и 2021 годов) за всё время наблюдений за осадками, начиная с 1821 года.

"В итоге, с учётом рекордно снежного января и устойчиво отрицательной температуры воздуха (единственная оттепель за два последних месяца была слабой и недолгой), снежный покров в столице достиг небывалой мощности", - отмечается в сообщении.