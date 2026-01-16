Морозы до минус 27 градусов прогнозируются в Московском регионе в выходные

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Холодная погода с температурой на 7-9 градусов ниже нормы прогнозируется в Москве в выходные, температура в отдельных районах Московской области в ночь на воскресенье будет опускаться до минус 27 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве в выходные дни по-настоящему холодная погода. Температура на 7-9 градусов ниже нормы, это большое отклонение. В субботу ночью в центре города температура будет минус 10 - минус 12, в спальных районах минус 15 - минус 20, а по области - до минус 26 градусов. В ночь на воскресенье температура уже в столице будет около минус 20 градусов, а по области до минус 27. Это приличный морозец. Дневные температуры максимальные минус 10 - минус 12, то есть утром будет холодно - ниже минус 15 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такую холодную погоду в Москве обуславливает антициклон, который определяет погоду почти на всей территории России. Атмосферное давление в субботу в столице будет приближаться к рекордно высокому значению - более 770 мм структурного столба. "Рекорд вряд ли будет превзойден, но такое давление означает, что небо будет безоблачным, либо облака будут совершенно тонкими, и будет будет сильнейшее выхолаживание подстилающей поверхности", - сказал Вильфанд.