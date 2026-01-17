Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири

Фото: Николай Бурматов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Морозы до минус 40 и минус 50 градусов прогнозируются в регионах Урала и Сибири, что связано с Восточно-Сибирским антициклоном, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас очень редкий случай, когда погоду практически на всей территории страны определяет мощнейший и распространённый по территории России антициклон. Его влияние выражено от западных границ страны до Тихоокеанского побережья", - отметил Вильфанд.

Он уточнил, что антициклон, сформировавшийся на территории азиатской части страны и называющийся Восточно-Сибирским антициклоном, распространяет свое влияние с востока на запад, что называется восточным процессом.

"Зимой этот восточный процесс обусловливает значительное понижение температуры, значительное длительное похолодание на европейской части страны", - сказал Вильфанд.

В ближайшие дни, по его данным, температура ниже нормы будет во многих регионах страны.

Так, в Центральном федеральном округе (ЦФО) 17-18 января в Тверской, Московской, Смоленской и Владимирской областях температура будет на 8-12 градусов ниже нормы. Во Владимирской области температура будет опускаться до минус 24 градусов, в Московской - до минус 26-27 градусов.

Штормовое предупреждение об аномально холодной погоде, как уточнил Вильфанд, выпущено для регионов юга ЦФО. Так, в Орловской, Белгородской, Курской, Брянской, Тамбовской областях ожидается "опасное метеорологическое явление "аномально холодная погода" со среднесуточной температурой воздуха на 7-15 градусов ниже нормы" в период с 17 по 19 января. В Брянской и Липецкой областях температура будет опускаться до минус 21-25 градусов, в Курской, Воронежской, Белгородской - до минус 24, в Тамбовской - до минус 27 градусов.

В Приволжском федеральном округе в Нижегородской области, в Чувашии и Мордовии прогнозируется температура на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до минус 25 градусов, на юге федерального округа - в Оренбургской, Саратовской областях и в Башкортостане - до минус 28 градусов.

"И связано это с тем, что антициклон наиболее мощное влияние оказывает именно в южной половине Поволжья", - отметил Вильфанд.

Холодная погода будет, по его данным, и на юге европейской части России - на 5-7 градусов ниже нормы. Так, в Крыму и в Красноярском крае в континентальных районах температура будет опускаться до минус 10-12 градусов, а в Волгоградской области прогнозируется мороз до минус 25.

Кроме того, штормовое предупреждение об аномально холодной погоде выпущено для регионов Урала. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области аномально холодная погода - минус 35-40 градусов. На севере Урала - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах температура будет опускаться до минус 32-39 градусов.

В регионах Сибири холодная погода прогнозируется в Омской, Томской. Кемеровской, Иркутской областях, в Алтайской крае и в Республике Алтай - до минус 40 - минус 45 градусов. На юге Красноярского края прогнозируется температура до минус 55 градусов. "Связано это с тем, что центр антициклона находится именно в этих регионах", - отметил Вильфанд.

В Хакасии температура будет опускаться до минус 45 градусов и ниже, что на 12-15 градусов ниже нормы. В Тыве прогнозируется сильный мороз с температурой до минус 50 градусов и ниже.

Морозы сохранятся и на Камчатке. В выходные дни и в понедельник будут низкие температуры - на 7 градусов ниже нормы - до минус 31-36 градусов.