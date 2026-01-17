Поиск

Новое похолодание начнется в Москве с четверга

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Повышение температуры после морозных выходных прогнозируется в Москве в начале следующей недели, однако уже в четверг начнется новое похолодание.

В конце недели температура вновь будет ниже нормы на 7-8 градусов, а столбики термометров будут опускаться в ночные часы до -24 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник произойдет небольшое изменение циркуляции, антициклон переместится чуть-чуть к югу, поэтому температура повысится, но она все равно будет ниже нормы на 2-3 градуса. Ночью в понедельник в столице -10...-12, по областью до -14 градусов. Это холодная погода. А дневные температуры повысятся до -4...-6 градусов, но по области будет до -9", - сказал Вильфанд.

Во вторник и среду температура в Москве будет около нормы. Во вторник ночные температуры будут -4...-9 градусов, дневные температуры от -1 до -6. В среду ночью -5...-10, днем -3...-8 градусов.

"Начиная со второй половины четверга, начнется опять повышение давления, и опять заметно понизится температура, днем в четверг будет -9...-14 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье температура понизится еще на 5 градусов, по предварительным прогнозам, она будет в диапазоне -19...-24 градуса ночью, дневные температуры тоже около -15. Температура будет ниже нормы на 7-8 градусов", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве 17 и 18 января прогнозируется температура на 7-9 градусов ниже нормы, температура в отдельных районах Московской области в ночь на воскресенье будет опускаться до -27 градусов.

"В Москве в выходные дни по-настоящему холодная погода. Температура на 7-9 градусов ниже нормы, это большое отклонение. В субботу ночью в центре города температура будет -10...-12, в спальных районах -15...-20, а по области - до -26 градусов. В ночь на воскресенье температура уже в столице будет около -20 градусов, а по области до -27. Это приличный морозец. Дневные температуры максимальные -10...-12, то есть утром будет холодно - ниже -15 градусов", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

