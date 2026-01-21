Морозы до минус 27 градусов прогнозируются в московском регионе в выходные

Температура в выходные будет на 12-14 градусов ниже нормы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Похолодание начнется в Москве с четверга, в предстоящие выходные ночные температуры в столице будут опускаться до минус 25 градусов, а в Подмосковье - до минус 27, днем столбики термометров не поднимутся выше минус 15, со вторника начнется повышение температуры, днем уже будет около минус 5, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До среды включительно воздушные массы в центр европейской части России перемещаются с запада, северо-запада, юго-запада, температура на 1-2 градуса выше нормы. Но, начиная с четверга, циркуляция меняется, начнет оказывать свое влияние Восточно-Сибирский антициклон, воздушные массы будут перемещаться с востока. А над западной Сибирью, откуда будут перемещаться воздушные массы, температура ниже минус 40 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в четверг ночные температуры будут около минус 10 градусов, а дневные - минус 5 - минус 7, при этом в отдельных районах Московской области температура уже будет не выше минус 13. "Такая температура будет ниже нормы уже на 2-4 градуса", - отметил Вильфанд.

С приходом антициклона начнет повышаться атмосферное давление, оно будет выше нормы на 15 мм ртутного столба, что приведет к тому, что в ночь на пятницу морозы в Москве усилятся. Ночная температура в Москве прогнозируется от минус 16 до минус 18, по области - до минус 20. Днем в пятницу будет от минус 10 до минус 15 градусов.

"Это уже приличные морозы. Такая температура на 7-8 градусов ниже нормы. И дальнейшее понижение температуры будет в выходные дни. Ночью будет минус 20 - минус 25, но в отдельных районах области еще ниже - до минус 27. И дневные температуры не сахарные - максимальные значения от минус 15 до минус 18 в Москве, по области даже до минус 19. Такой температурный фон на 12-14 градусов ниже нормы. Это очень морозная погода", - добавил Вильфанд.

В понедельник температура немного повысится, но все равно будет холодно. Ночью прогнозируется от минус 15 до минус 20, по области до минус 23 градусов. Днем столбики термометров будут приближаться к минус 10 градусам.

"По предварительным расчетам, ко вторнику температура будет повышаться, уже не будет таких сильных морозов. Оттепелей не прогнозируется, но температуры уже не будут такими низкими: ночные температуры будут около минус 10 градусов, днем около минус 5", - сообщил Вильфанд.

Аналогичная погода прогнозируется в следующую среду.