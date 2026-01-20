В Люберцах начали сносить сельхозрынок у станции МЦД-3

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Люберцах начали сносить палатки на территории сельхозрынка на улице Инициативная, там должны демонтировать 280 нестационарных торговых точек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В соответствии с законом "Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области", деятельность рынка около станции МЦД-3 "Люберцы" в некапитальных строениях была возможна до 31 декабря.

Собственник уже снес пять объектов. Завершить работы и привести территорию в порядок планируется в ближайшее время.

В администрации добавили, что в 2025 году предыдущий владелец этого участка по решению суда демонтировал почти 80 торговых объектов в рамках возврата земли в муниципальную собственность.