Туман накроет Московскую область в субботу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Туман с изморозью ожидаются в Московской области, сообщили в МЧС в субботу.

"В ближайший час с сохранением до 13 часов 24 января местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров, изморозь", - говорится в сообщении.

МЧС просит горожан быть бдительными в связи с погодными условиями.

В свою очередь Центр организации дорожного движения Москвы просит автомобилистов соблюдать осторожность из-за тумана.

"По данным МЧС, в ближайшие часы в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 м", - сообщается в телеграм-канале дептранса.

Водителей попросили быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров движения.