Поиск

Туман накроет Московскую область в субботу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Туман с изморозью ожидаются в Московской области, сообщили в МЧС в субботу.

"В ближайший час с сохранением до 13 часов 24 января местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров, изморозь", - говорится в сообщении.

МЧС просит горожан быть бдительными в связи с погодными условиями.

В свою очередь Центр организации дорожного движения Москвы просит автомобилистов соблюдать осторожность из-за тумана.

"По данным МЧС, в ближайшие часы в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 м", - сообщается в телеграм-канале дептранса.

Водителей попросили быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров движения.

МЧС Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Температура в Москве к среде повысится до нуля

 Температура в Москве к среде повысится до нуля

Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

 Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

Новое похолодание начнется в Москве с четверга

 Новое похолодание начнется в Москве с четверга

Мэрия Москвы ждет роста числа роботов-доставщиков к концу 2026 года до 3000

В Москве первую линию метро с поездами в режиме автоведения запустят в 2030 году

 В Москве первую линию метро с поездами в режиме автоведения запустят в 2030 году

Морозы до минус 27 градусов прогнозируются в Московском регионе в выходные

 Морозы до минус 27 градусов прогнозируются в Московском регионе в выходные

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

В Гидрометцентре прогнозируют морозные выходные в Москве

Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

 Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

Синоптики не ждут сильных снегопадов в Москве на этой неделе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });