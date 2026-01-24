В подмосковном Жуковском 12 домов остаются без тепла из-за аварии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Двенадцать домов остаются без тепла в подмосковном Жуковском из-за аварийного отключения, сообщает пресс-служба администрации округа в субботу.

"Проблемы остаются по 12 адресам, где пока мы не можем начать процесс запуска тепла", - говорится в сообщении.

Работы ведут аварийные бригады и сотрудники управляющих компаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, прокуратура города Жуковского проводит проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой свыше 30 многоквартирных домов остались без отопления. Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.