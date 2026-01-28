Дептранс Москвы посоветовал автомобилистам задержаться на работе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы в связи с сильным снегопадом и пробками советует автомобилистам задержаться на работе, если нет возможности уехать на городском транспорте.

"Поездка на машине сегодня займет минимум на 20-40 минут дольше обычного. Самый быстрый способ добраться домой - городской транспорт. Если нет возможности поехать без машины, задержитесь на работе и планируйте поездку после того, как спадет основной поток. Это сэкономит время", - сообщли чиновники.

По данным Дептранса, особенно затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Сущевский Вал; на МКАД в районе съездов на шоссе Энтузиастов по направлению в область; на МКАД в районе съездов на Ленинградское шоссе; на Волоколамском шоссе в районе Тушинского тоннеля; на ТТК в районе Лужнецкой эстакады.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 15:30, пробки на дорогах Москвы оценивались в 8 баллов.