Непогода затруднила движение транспорта в Москве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад в Москве привел к локальным заторам на дорогах, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Так, из-за буксующих фур движение затруднено на МКАД в районе Волоколамского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе, на съезде с внутренней стороны МКАД на Ленинградское шоссе в область, на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе.

Кроме того, осложнено движение на внешней стороне МКАД в районе Дмитровского шоссе, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Поляны, на внешней стороне МКАД в районе Коммунарского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе и на внешней стороне МКАД в районе улицы Соломеи Нерис

Дептранс рекомендует водителям отменить несрочные поездки, по возможности работать из дома, выбирать городской транспорт: метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК).

"Если вы уже на машине, то соблюдайте дистанцию в 3-4 раза больше обычной. Не пытайтесь обогнать фуры на подъемах или сужениях", - отметили в департаменте.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 10:15, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что коммунальные службы Москвы занимаются ликвидацией последствий снегопада.

Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро, МЦК и соцобъектам. Московская железная дорога непрерывно очищает инфраструктуру от снега для стабильных перевозок. Аэропорт "Шереметьево" из-за непогоды не принимает рейсы до полудня, Внуково и Домодедово работают штатно.

Ожидается, что сильный снегопад продлится до среды из-за прохождения фронтального раздела; температура в московском регионе повысится сразу на 12-15 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.