Поиск

Непогода затруднила движение транспорта в Москве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад в Москве привел к локальным заторам на дорогах, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Так, из-за буксующих фур движение затруднено на МКАД в районе Волоколамского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе, на съезде с внутренней стороны МКАД на Ленинградское шоссе в область, на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе.

Кроме того, осложнено движение на внешней стороне МКАД в районе Дмитровского шоссе, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Поляны, на внешней стороне МКАД в районе Коммунарского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе и на внешней стороне МКАД в районе улицы Соломеи Нерис

Дептранс рекомендует водителям отменить несрочные поездки, по возможности работать из дома, выбирать городской транспорт: метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК).

"Если вы уже на машине, то соблюдайте дистанцию в 3-4 раза больше обычной. Не пытайтесь обогнать фуры на подъемах или сужениях", - отметили в департаменте.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 10:15, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что коммунальные службы Москвы занимаются ликвидацией последствий снегопада.

Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро, МЦК и соцобъектам. Московская железная дорога непрерывно очищает инфраструктуру от снега для стабильных перевозок. Аэропорт "Шереметьево" из-за непогоды не принимает рейсы до полудня, Внуково и Домодедово работают штатно.

Ожидается, что сильный снегопад продлится до среды из-за прохождения фронтального раздела; температура в московском регионе повысится сразу на 12-15 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

 Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

Шереметьево не принимает рейсы до полудня из-за метеоусловий

 Шереметьево не принимает рейсы до полудня из-за метеоусловий

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Резкое похолодание начнется в Москве с четверга

Сильный снегопад продлится в Москве два дня

 Сильный снегопад продлится в Москве два дня

Из-за снегопада в Москве возможно изменение расписания полетов

Сильный снегопад продлится в Москве два дня

 Сильный снегопад продлится в Москве два дня

Температура в Москве к среде повысится до нуля

 Температура в Москве к среде повысится до нуля

Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

 Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

Новое похолодание начнется в Москве с четверга

 Новое похолодание начнется в Москве с четверга
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8250 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });