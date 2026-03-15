В Москве побит третий с начала месяца температурный рекорд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Температура в Москве на станции ВДНХ в воскресенье поднялась до плюс 9,9 градусов, побив температурный рекорд, установленный для 15 марта, с начала месяца обновлены уже три температурных рекорда, сообщили в Гидрометцентре России.

"В воскресенье, 15 марта, в Москве антициклон нагрел приземный воздух до 9,9 градусов. Именно до такой отметки поднялся в 13 ч мск столбик термометра на метеостанции ВДНХ. Таким образом, рекордно высокая отметка 2015 года уже превышена на 0,1 градуса", - говорится в сообщении.

Как отметили метеорологи, в Москве за эту неделю состоялись три температурных рекорда: 12, 13 и сегодня, 15 марта.

Также в Гидрометцентре не исключили новых температурных рекордов, так как в Московском регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила "Интерфаксу", что в Москве апрельская погода сохранится в выходные и на следующей неделе.

Вместе с тем, она отметила, что автомобилистам в Москве и Подмосковье, несмотря на теплую погоду, пока не рекомендуется менять "зимнюю" резину на "летнюю", так как ночью и утром на дорогах сохраняется гололедица, а ночные температуры еще низкие.