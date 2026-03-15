В Москве побит третий с начала месяца температурный рекорд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Температура в Москве на станции ВДНХ в воскресенье поднялась до плюс 9,9 градусов, побив температурный рекорд, установленный для 15 марта, с начала месяца обновлены уже три температурных рекорда, сообщили в Гидрометцентре России.

МоскваВ Москве апрельская погода сохранится до конца следующей неделиВ Москве апрельская погода сохранится до конца следующей неделиЧитать подробнее

"В воскресенье, 15 марта, в Москве антициклон нагрел приземный воздух до 9,9 градусов. Именно до такой отметки поднялся в 13 ч мск столбик термометра на метеостанции ВДНХ. Таким образом, рекордно высокая отметка 2015 года уже превышена на 0,1 градуса", - говорится в сообщении.

Как отметили метеорологи, в Москве за эту неделю состоялись три температурных рекорда: 12, 13 и сегодня, 15 марта.

Также в Гидрометцентре не исключили новых температурных рекордов, так как в Московском регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила "Интерфаксу", что в Москве апрельская погода сохранится в выходные и на следующей неделе.

Вместе с тем, она отметила, что автомобилистам в Москве и Подмосковье, несмотря на теплую погоду, пока не рекомендуется менять "зимнюю" резину на "летнюю", так как ночью и утром на дорогах сохраняется гололедица, а ночные температуры еще низкие.

Новости по теме

Аэропорты Внуково и Шереметьево работают штатно

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 40

До 37 увеличилось число дронов, сбитых на подлете к Москве

Работа аэропорта Шереметьево вновь ограничена

До 32 увеличилось количество сбитых на подлете к Москве БПЛА

Число пострадавших в аварии с участием двух трамваев в Москве выросло до 22

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

До 18 человек возросло число пострадавших при столкновении трамваев в Москве

 До 18 человек возросло число пострадавших при столкновении трамваев в Москве

Уничтожено уже тридцать дронов, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 754 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8661 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
