Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 40

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ликвидированы еще три беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уничтожены три вражеских беспилотника, летевших на Москву", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

Как отметил Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщал о ликвидации 37 дронов на подлете к столице с начала суток.

По данным Росавиации, аэропорта Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавань.