До 37 увеличилось число дронов, сбитых на подлете к Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ликвидированы еще пять беспилотников, летевших на столицу, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в мессенджере Мах.

Ранее мэр сообщал об уничтожении 32 дронов на подлете к столице.

По данным Росавиации, аэропорта Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавань.