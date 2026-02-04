Поиск

Задерживаются электрички Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пригородные поезда Ленинградского направления, в том числе третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3), в сторону Москвы и обратно следуют с отклонением от графика по техническим причинам, сообщили в Октябрьской железной дороге (ОЖД).

"По техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда (в т.ч. МЦД-3) Ленинградского направления ОЖД в сторону Москвы и обратно. Максимальное время опоздания - не более 40 минут", - сказано в сообщении.

МЦД Москва ОЖД Ленинградское направление Петербург
