Роспотребнадзор расследует подозрение на оспу обезьян в Подмосковье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на случай заражения оспой обезьян в Подмосковье, сообщили журналистам в управлении ведомства по Московской области.

"В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - заявили в ведомстве в воскресенье.

В рамках эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц и обследованию. Произведен забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции.

Для диагностики оспы обезьян, как напомнили в ведомстве, Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки.

"Роспотребнадзор информирует, что во время заграничных поездок гражданам следует: избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами; тщательно соблюдать правила личной гигиены", - добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у двух жителей Подмосковья заподозрили оспу обезьян. Оба пациента госпитализированы.