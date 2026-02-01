"Оспа обезьян" подтвердилась у пациента, доставленного в Домодедовскую больницу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента, который был госпитализирован в Домодедовскую больницу, сообщили в медицинском учреждении.

"Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение", - говорится в телеграм-канале медучреждения в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на случай заражения оспой обезьян в Подмосковье. В рамках эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц и обследованию. Произведён забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции.

В СМИ ранее появилась информация о том, что у двух жителей Подмосковья заподозрили оспу обезьян. Оба пациента были госпитализированы.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.