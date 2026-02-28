Температура в марте на большей части территории страны будет около нормы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Средняя месячная температура на большей части территории России в марте будет около нормы, количество осадков также прогнозируется около нормы, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу аномалий температуры и осадков, на европейской части России средняя месячная температура воздуха на большей части территории ожидается около средних многолетних значений. В Ненецком автономном округе, Республике Коми и на севере Пермского края - на 1 градус ниже нормы; в Псковской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях и в Крыму - на 1 градус выше нормы.

В регионах азиатской части страны средняя месячная температура воздуха на большей части территории также ожидается около средних многолетних значений. На большей части Уральского федерального округа и в регионах юга Западной Сибири (в Омской, Томской, Кемеровской областях), в Туруханском районе и южных районах Красноярского края температура в марте ожидается на 1 градус ниже нормы; на севере Хабаровского края, на юге Магаданской области и в юго-восточных районах Якутии - на 1 градус выше нормы.

Месячное количество осадков в марте на большей части территории страны прогнозируется около нормы.

Больше нормы ожидается выпадение осадков в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, на востоке Ленинградской области и в Карелии, а также на юге Таймыра, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на севере Хабаровского края, на юге Камчатского края и на Сахалине. Меньше нормы прогнозируется выпадение осадков в Астраханской области, Калмыкии и на арктическом побережье Якутии.