В центре Москвы перекрыты некоторые улицы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В центре Москвы перекрыты некоторые улицы, сообщил Департамент транспорта.

"Движение временно закрыто на улице Тверская в районе дома 15/1, строение 1 по улице Моховая; на Москворецкой набережной в районе Устьинской набережной по направлению к Китайгородскому проезду; на Боровицкой площади", - говорится в сообщении.

Также нет движения на Садовом кольце в районе пересечения с улицей Баррикадная.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 14:20 по Москве, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 5 баллов.