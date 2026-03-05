В центре Москвы отменили часть перекрытий улиц

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В центре Москвы частично восстановлено движение после перекрытия некоторых дорог, сообщил Дептранс.

"Движение открыто на улице Тверская в районе дома 15/1, строение 1 по улице Моховая; на Москворецкой набережной в районе Устьинской набережной по направлению к Китайгородскому проезду; на Садовом кольце в районе пересечения с улицей Баррикадная", - говорится в сообщении.

По-прежнему закрыта Боровицкая площадь.

Также ограничено движение на Знаменке у дома 9, строение 1; на Новинском бульваре в районе дома 8; на съезде с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.