Московские риелторы направили в ФАС жалобу на "Циан" из-за повышения тарифов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация агентств элитной недвижимости AREA и Гильдия риэлторов Москвы (ГРМ) обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на сервис объявлений о недвижимости МКПАО "Циан", сообщили в ГРМ.

Объединения считают, что "Циан" систематически повышает тарифы на размещение и продвижение объявлений о недвижимости в Москве и Московской области. Также в сообщении указано, что компания устанавливает монопольно высокие цены и навязывает невыгодные условия участникам рынка.

По оценкам инициаторов жалобы, с 2022 по 2024 гг. тарифы "Циан" на размещение объявлений в столичном регионе выросли на 109%. В 2025 году компания повысила тарифы дважды и дважды - с начала 2026 года. С мая 2024 года по февраль 2026 года рост тарифов по всем типам объектов составил в среднем 43%.

Кроме того, заявители усматривают в действиях "Циан" "признаки навязывания невыгодных условий профессиональным участникам рынка" в форме "двойной оплаты услуг": "Риэлторы вынуждены платить и за само размещение объявления, и за его продвижение, поскольку без дополнительной оплаты объявления "располагаются в самом конце поисковой выдачи".

В пресс-службе ФАС заявили, что обращение поступило в службу и "будет рассмотрено в установленном порядке".

В "Циан", в свою очередь, сообщили, что в январе 2026 компания провела "техническую корректировку цен на 2% на фоне изменения ставки НДС". А в марте провела плановое изменение стоимости.

"При этом мы продолжаем активно инвестировать в привлечение качественной аудитории. В первую очередь за счет эффективных маркетинговых инструментов", - добавили в "Циан", сообщив, что как публичная компания ежеквартально отчитывается о расходах на маркетинг, которые "значительно выросли с 2022 года".

"Мы постоянно совершенствуем инструменты модерации для поддержания чистоты базы, которая является конкурентным преимуществом "Циана", а также способствует привлечению качественной аудитории", - добавили в компании.

