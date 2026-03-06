Поиск

Башни РЖД в "Москва-Сити" выставили на продажу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Небоскреб Moscow Towers в "Москва-Сити" на Пресненской набережной выставлен на продажу, сообщается на сайте "Недвижимость РЖД".

"К продаже предлагается небоскреб Moscow Towers в "Москва-Сити", введенный в эксплуатацию в 2024 году. (...) Цена по запросу", - говорится в сообщении.

Площадь здания составляет 376,6 тыс. кв. м. Объект представляет собой две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате. Они соединены переходами через каждые шесть этажей. Помещения передаются в состоянии "без отделки", уточняется на портале.

Ранее СМИ сообщали, что РЖД в феврале-марте может объявить торги по продаже офисных площадей в башнях Moscow Towers. "Ведомости" со ссылкой на консультантов и источник в компании писали, что структура хочет выручить за актив 220 млрд рублей.

В 2024 году РЖД заплатили за площади в Moscow Towers 193,1 млрд рублей. Там предполагалось разместить структуры компании. Но, по информации "Коммерсанта", правительство поручило ей продать эти помещения для снижения долговой нагрузки.

