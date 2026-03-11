В Москве реконструируют железнодорожное агентство на Комсомольской площади

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Москве реконструируют здание бывшего Московского железнодорожного агентства на Комсомольской площади, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Объект по адресу Комсомольская площадь, дом 5, строение 2 - это часть "вокзального треугольника", откуда можно пересесть на метро, автобус или трамвай. Здание расположено на участке площадью 5 га. Общая площадь обновленных и вновь возводимых помещений составит 18 тысяч кв.м, сообщил заммэра города Владимир Ефимов. Соответствующие изменения внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в рамках проекта будет организовано парковочное пространство, в том числе специально оборудованное для маломобильных граждан: те, кто приезжает на вокзал на личном транспорте, смогут оставить его рядом с железнодорожной станцией.