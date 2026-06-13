В полиции сообщили о двух погибших в ДТП с маршруткой в Одинцово

Отмечается, что число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного такси выросло до 21

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Столкновение грузовика и маршрутки в городском округе Одинцово с 21 пострадавшим будет расследоваться по статье о нарушении ПДД, сообщила в субботу начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В отношении водителя грузового автомобиля 1972 года рождения, совершившего ДТП, в результате которого два человека погибли, 21 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она журналистам.

Ранее было известно об одном погибшем и 14 пострадавших в ДТП.

Между тем в Одинцовской городской прокуратуре уточнили, что погибшими являются женщины. "В результате аварии, по предварительным данным, погибли две пассажирки автобуса, еще 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем в субботу на 2-м километре Луцинского шоссе водитель грузовика "допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси "Газель", в результате чего последнее опрокинулось на бок.