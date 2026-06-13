Поиск

В полиции сообщили о двух погибших в ДТП с маршруткой в Одинцово

Отмечается, что число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного такси выросло до 21

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Столкновение грузовика и маршрутки в городском округе Одинцово с 21 пострадавшим будет расследоваться по статье о нарушении ПДД, сообщила в субботу начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В отношении водителя грузового автомобиля 1972 года рождения, совершившего ДТП, в результате которого два человека погибли, 21 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она журналистам.

Ранее было известно об одном погибшем и 14 пострадавших в ДТП.

Между тем в Одинцовской городской прокуратуре уточнили, что погибшими являются женщины. "В результате аварии, по предварительным данным, погибли две пассажирки автобуса, еще 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем в субботу на 2-м километре Луцинского шоссе водитель грузовика "допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси "Газель", в результате чего последнее опрокинулось на бок.

Одинцово Московская область Подмосковье МВД Татьяна Петрова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В полиции сообщили о двух погибших в ДТП с маршруткой в Одинцово

Два БПЛА сбиты на подлете к Москве

Один человек погиб и более десятка пострадали в ДТП с маршруткой в Одинцово

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Число сбитых на подлете к столице дронов достигло 21

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

 Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 10

Собянин сообщил об уничтожении семи БПЛА на подлете к Москве

Жара в Москве пойдет на спад в воскресенье

 Жара в Москве пойдет на спад в воскресенье
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2632 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9894 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов