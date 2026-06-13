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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства в Max в субботу.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Домодедово также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Внуково Росавиация
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