Рекородное количество осадков выпало на востоке Москвы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На востоке Москвы в субботу по состоянию на 22:00 зафиксировано рекордное количество осадков, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"В отдельных районах ВАО за несколько часов выпало 122,9 мм осадков. Это почти 160% от месячной нормы июня (77 мм)", - говорится в сообщении комплекса в мессенджере Мах.

Кроме того, наиболее интенсивные осадки зафиксированы на северо-западе столицы - почти 78% от месячной нормы, на западе Москвы - 75% от месячной нормы и на юго-востоке - 67% от месячной нормы.

Как отметили в пресс-службе комплекса, на улицах города в связи с непогодой дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

"Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", - говорится в пресс-релизе.

Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, добавили в пресс-службе.