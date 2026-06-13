Два БПЛА сбиты на подлете к Москве

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Два беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве, сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.

"Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил Собянин.

Ранее в субботу в Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства.