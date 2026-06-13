Один человек погиб и более десятка пострадали в ДТП с маршруткой в Одинцово

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием грузового автомобиля и маршрутной "Газели" в городском округе Одинцово унесла жизнь одного человека, еще двенадцать получили травмы, сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси "Газель". В результате ДТП один человек погиб, еще 12 получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказали в полиции.

По данным МВД, столкновение произошло примерно в 14:30 на 2-м километре автодороги Луцинского шоссе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В свою очередь, по данным областной прокуратуры, в аварии пострадали 14 пассажиров. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, маршрутка после столкновения опрокинулась на бок.

"Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - уточнили в прокуратуре.