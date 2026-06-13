Поиск

Один человек погиб и более десятка пострадали в ДТП с маршруткой в Одинцово

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием грузового автомобиля и маршрутной "Газели" в городском округе Одинцово унесла жизнь одного человека, еще двенадцать получили травмы, сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси "Газель". В результате ДТП один человек погиб, еще 12 получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказали в полиции.

По данным МВД, столкновение произошло примерно в 14:30 на 2-м километре автодороги Луцинского шоссе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В свою очередь, по данным областной прокуратуры, в аварии пострадали 14 пассажиров. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, маршрутка после столкновения опрокинулась на бок.

"Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - уточнили в прокуратуре.

Одинцово Московская область Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два БПЛА сбиты на подлете к Москве

Один человек погиб и более десятка пострадали в ДТП с маршруткой в Одинцово

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Число сбитых на подлете к столице дронов достигло 21

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

 Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 10

Собянин сообщил об уничтожении семи БПЛА на подлете к Москве

Жара в Москве пойдет на спад в воскресенье

 Жара в Москве пойдет на спад в воскресенье

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на военного РФ в столичном регионе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9894 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2631 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов