Жуковский закрыт, Домодедово работает по согласованию

Самолеты в московском аэропорту Домодедово Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Жуковский не принимает и не отправляет самолеты, столичный Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

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