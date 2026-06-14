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Жуковский закрыт, Домодедово работает по согласованию

Жуковский закрыт, Домодедово работает по согласованию
Самолеты в московском аэропорту Домодедово
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Жуковский не принимает и не отправляет самолеты, столичный Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

В Домодедово возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в агентстве.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Костромы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Калуги и Тамбова.

Мэр Москвы Сергей собянин проинформировал утром в воскресенье об уничтожении на подлете к столице четырех беспилотников

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