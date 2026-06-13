В дептрансе Москвы предупредили о возможном изменении маршрутов транспорта

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил о возможных локальных корректировках наземного транспорта и изменениях ряда маршрутов в Москве из-за непогоды.

"Из-за погодных условий возможны локальные корректировки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в субботу вечером.

Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что непогода в столице сохранится до трех часов ночи 14 июня.