Число компаний, участвующих в Московских неделях моды, растет с каждым мероприятием

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Более 15 показов коллекций женской, мужской и детской одежды российских и зарубежного дизайнеров прошло во второй день Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, ведущие эксперты провели шесть лекций, передает корреспондент "Интерфакса".

"Московская неделя моды - это настоящая платформа, платформа по продвижению предпринимателей, по развитию индустрии. И здесь компании, в первую очередь, находят новую целевую аудиторию, новых клиентов, они находят партнёров и создают настоящие коллаборации, поэтому это очень важное и очень значимое мероприятие", - сказала журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

По ее словам, количество компаний, участвующих в неделе моды, становится все больше и больше. "Я не могу не отметить, что очень много новых имён, новых брендов (на этой неделе моды). Есть компании, которые буквально год назад создали свой бизнес, свой бренд, пошили коллекцию. И уже сегодня они прошли строгий отбор, и они представлены здесь. Это действительно замечательный показатель, который лучше всего иллюстрирует, что индустрия растёт", - отметила глава департамента.

Она напомнила, что проект "Сделано в Москве" уже в третий раз выступает партнёром недели моды. "У нас есть одна главная цель - это развивать столичный бизнес, продвигать московские бренды и стимулировать рост узнаваемости. Здесь представлен маркет, на котором находится более 88 разных брендов, и особо отрадно, что львиная доля из них - это московские компании. И, конечно же, наши московские компании участвуют в показах, демонстрируют новые тенденции, новые бренды на неделе моды", - подчеркнула Кострома.

Товары участников проекта "Сделано в Москве" можно приобрести на открытом маркете на минус втором этаже "Манежа", где можно купить одежду, обувь, аксессуары и многое другое.

Второй день недели моды открыли самые молодые участники сезона - студенты российских вузов. Учащиеся Московского художественно-промышленного института перенесли гостей в столицу будущего - их подиум превратился в гоночную трассу Формулы-1, а ученики Школы моды Сергея Сысоева в РГУ им. А. Н. Косыгина нашли вдохновение в сказках поэта Александра Пушкина. В частности, в коллекции студентов "ожили" элементы русского костюма и образы из народных сюжетов.

Гости посмотрели показы российских брендов Toomatch, The Vow, Edder, ХакаМа - Дом Моды Лены Макашовой, Unke, Bitte_Ruhe, MME, Совушкас Бэг / Sovushkas Bag. Показ бренда Toomatch сопровождал оперный вокал в исполнении тенора Екатеринбургского театра УралОпераБалет Сергея Основина.

Кроме того, во второй день состоялся детский коллективный показ российских брендов из Москвы - "Привет, Мишка", Happy baby, и Екатеринбурга - Le petitе Lucie. Свою коллекцию также представил китайский бренд одежды Xuaujin. В конце дня прошли показы дизайнеров Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди. В коллекции Лопаткина пересекаются русский балет, восточное декоративное искусство, народная культура и европейские швейные традиции.

Помимо этого, ведущие эксперты моды рассказали о трансформации мужского стиля, взаимоотношениях стилиста и звезды, работе брендов с инфлюенсерами.

Шестая Московская неделя моды проходит с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале "Манеж", в программе - свыше 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет и шоурум, лекторий с участием ведущих экспертов индустрии и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Новый сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию.