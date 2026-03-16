Поиск

Число компаний, участвующих в Московских неделях моды, растет с каждым мероприятием

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Более 15 показов коллекций женской, мужской и детской одежды российских и зарубежного дизайнеров прошло во второй день Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, ведущие эксперты провели шесть лекций, передает корреспондент "Интерфакса".

"Московская неделя моды - это настоящая платформа, платформа по продвижению предпринимателей, по развитию индустрии. И здесь компании, в первую очередь, находят новую целевую аудиторию, новых клиентов, они находят партнёров и создают настоящие коллаборации, поэтому это очень важное и очень значимое мероприятие", - сказала журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

По ее словам, количество компаний, участвующих в неделе моды, становится все больше и больше. "Я не могу не отметить, что очень много новых имён, новых брендов (на этой неделе моды). Есть компании, которые буквально год назад создали свой бизнес, свой бренд, пошили коллекцию. И уже сегодня они прошли строгий отбор, и они представлены здесь. Это действительно замечательный показатель, который лучше всего иллюстрирует, что индустрия растёт", - отметила глава департамента.

Она напомнила, что проект "Сделано в Москве" уже в третий раз выступает партнёром недели моды. "У нас есть одна главная цель - это развивать столичный бизнес, продвигать московские бренды и стимулировать рост узнаваемости. Здесь представлен маркет, на котором находится более 88 разных брендов, и особо отрадно, что львиная доля из них - это московские компании. И, конечно же, наши московские компании участвуют в показах, демонстрируют новые тенденции, новые бренды на неделе моды", - подчеркнула Кострома.

Товары участников проекта "Сделано в Москве" можно приобрести на открытом маркете на минус втором этаже "Манежа", где можно купить одежду, обувь, аксессуары и многое другое.

Второй день недели моды открыли самые молодые участники сезона - студенты российских вузов. Учащиеся Московского художественно-промышленного института перенесли гостей в столицу будущего - их подиум превратился в гоночную трассу Формулы-1, а ученики Школы моды Сергея Сысоева в РГУ им. А. Н. Косыгина нашли вдохновение в сказках поэта Александра Пушкина. В частности, в коллекции студентов "ожили" элементы русского костюма и образы из народных сюжетов.

Гости посмотрели показы российских брендов Toomatch, The Vow, Edder, ХакаМа - Дом Моды Лены Макашовой, Unke, Bitte_Ruhe, MME, Совушкас Бэг / Sovushkas Bag. Показ бренда Toomatch сопровождал оперный вокал в исполнении тенора Екатеринбургского театра УралОпераБалет Сергея Основина.

Кроме того, во второй день состоялся детский коллективный показ российских брендов из Москвы - "Привет, Мишка", Happy baby, и Екатеринбурга - Le petitе Lucie. Свою коллекцию также представил китайский бренд одежды Xuaujin. В конце дня прошли показы дизайнеров Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди. В коллекции Лопаткина пересекаются русский балет, восточное декоративное искусство, народная культура и европейские швейные традиции.

Помимо этого, ведущие эксперты моды рассказали о трансформации мужского стиля, взаимоотношениях стилиста и звезды, работе брендов с инфлюенсерами.

Шестая Московская неделя моды проходит с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале "Манеж", в программе - свыше 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет и шоурум, лекторий с участием ведущих экспертов индустрии и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Новый сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию.


Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

За последние двое суток уничтожены около 250 БПЛА, летевших на Москву

Уничтожено 38 беспилотников, летевших на Москву в понедельник

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты по согласованию

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА возросло до 26

До 20 увеличилось количество летевших на Москву беспилотников

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА достигло 15

Количество уничтоженных на подлете к Москве БПЛА достигло 50

В Москве побит третий с начала месяца температурный рекорд

Аэропорты Внуково и Шереметьево работают штатно
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 776 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8672 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
