Поиск

Суд в Москве заочно приговорил к 10 годам колонии украинского хакера

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии общего режима гражданина Украины Александра Гнатюка, признанного виновным во взломе серверов российской компании, работающей в сфере доставки еды, сообщила Генпрокуратура РФ в среду.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 183 (собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, иным незаконным способом, причинившее крупный ущерб) и ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб, если оно повлекло тяжкие последствия).

В суде установлено, что Гнатюк в период с декабря 2021 по февраль 2022 года не менее трех раз подключился к расположенному в Санкт-Петербурге серверу, арендованному компанией по доставке еды.

"С помощью этого он получил доступ к сетевой инфраструктуре фирмы и произвел копирование с расположенного в Москве сервера охраняемой законом информации, составляющей коммерческую тайну", - добавили в Генпрокуратуре.

В результате взлома организации был причинен ущерб в размере свыше 4 млн рублей.

"Кроме того, подсудимый в период с февраля по март 2022 года разместил указанные сведения в открытом доступе в сети Интернет", - сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ Москва Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });