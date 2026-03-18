Суд в Москве заочно приговорил к 10 годам колонии украинского хакера

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии общего режима гражданина Украины Александра Гнатюка, признанного виновным во взломе серверов российской компании, работающей в сфере доставки еды, сообщила Генпрокуратура РФ в среду.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 183 (собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, иным незаконным способом, причинившее крупный ущерб) и ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб, если оно повлекло тяжкие последствия).

В суде установлено, что Гнатюк в период с декабря 2021 по февраль 2022 года не менее трех раз подключился к расположенному в Санкт-Петербурге серверу, арендованному компанией по доставке еды.

"С помощью этого он получил доступ к сетевой инфраструктуре фирмы и произвел копирование с расположенного в Москве сервера охраняемой законом информации, составляющей коммерческую тайну", - добавили в Генпрокуратуре.

В результате взлома организации был причинен ущерб в размере свыше 4 млн рублей.

"Кроме того, подсудимый в период с февраля по март 2022 года разместил указанные сведения в открытом доступе в сети Интернет", - сообщили в ведомстве.