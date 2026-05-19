Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спад жары прогнозируется в Москве в предстоящие выходные, температура понизится сразу на 7-8 градусов и вернется к климатической норме, сообщил "Интерфаксу" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Пик жары пройдёт на этой неделе, в выходные похолодает существенно, градусов на 7-8, то есть будет около +20...+23 градусов. И дальше, следующая неделя, погода будет в пределах климатической нормы, а может быть, даже чуть ниже. Будет где-то +18...+23 градуса", - сказал Голубев.

Он отметил, что в Москве и Подмосковье до конца рабочей недели сохранится сильная жара. "Только к пятнице у нас возможны кратковременные дожди, грозы, порывы ветра, но это будет скорее во второй половине дня", - сказал Голубев.

Он отметил, что прогноз будет еще уточняться, но "с большой долей вероятности, до 22 мая включительно у нас будет очень жаркий характер погоды".