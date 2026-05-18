Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сильная жара начнется в Москве с понедельника и продлится как минимум до конца рабочей недели, температура будет близка к рекордной, а воздух прогреется выше плюс 30 градусов.

Как сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник "Гидрометцентра" России Марина Макарова, температура в течение рабочей недели в Москве будет выше нормы в среднем на 7-9 градусов, что соответствует критерию аномально жаркой погоды.

"Дневная температура на следующей неделе (18, 19, 20, 21 и 22 мая) будет близка к абсолютным максимумам этих дней, для 18 мая рекордное значение в 30,8 градусов было установлено в 2021 году, 19 мая - 30,2 в 1979 году, 20 мая - 29,7 в 1897 году, 21 мая - 29,2 в 2014 году и для 22 мая - 30,5 градусов 1897 году", - сказала Макарова, отметив, что рекорды могут быть обновлены.

В связи с высокой температурой, Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномальной жаркой погоде и о сильной жаре в дневные часы.

Согласно данным метеорологов, в понедельник местами ночью возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, температура плюс 13 - плюс 15, в центре города до плюс 19, по области от плюс 11 до плюс 16. Днем без осадков, в Москве воздух прогреется до плюс 28 - плюс 30 градусов, по области плюс 26 - плюс 30.

Во вторник, 19 мая, прогнозируется переменная облачность и без осадков, ночью температура будет плюс 14 - плюс 18, в центре - до плюс 19, днем столбики термометров будут подниматься до плюс 30 - плюс 32 градусов, по области от плюс 27 до плюс 32. В среду, 20 мая, будет преимущественно без осадков, температура ночью плюс 15 - плюс 17, в центре до плюс 20, по области от плюс 12 до плюс 17, днем - плюс 29 - плюс 31, по области плюс 26 - плюс 31.

В четверг и в пятницу, 21 и 22 мая, местами может пройти кратковременный дождь. 21 мая ночью плюс 14 - плюс 19, а днем - плюс 27 - плюс 32. 22 мая ночью плюс 12 - пульс 17, а днем плюс 25 - плюс 30.

Небольшое ослабление жары, предварительно, ожидается в следующие выходные. Ночная температура в субботу будет плюс 16 - плюс 21, а днем столбики термометров будут показывать плюс 22 - плюс 27.