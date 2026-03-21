Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в аэропорту Внукова, прием и отправка рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в своем канале в Max.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в ведомстве.

Ранее в Росавиации сообщили, что московский аэропорт Домодедово также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.