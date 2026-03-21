Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в аэропорту Внукова, прием и отправка рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в своем канале в Max.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в ведомстве.

Ранее в Росавиации сообщили, что московский аэропорт Домодедово также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Внуково Росавиация
Новости по теме

Число сбитых на подлете к российской столице дронов выросло до 32

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Работа аэропорта Домодедово ограничена

Число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 28

Сбит 21 беспилотник, летевший в направлении Москвы

В Москве задержали подростка, подорвавшего банкомат по указанию мошенников

Дептранс Москвы напомнил о возможных перекрытиях улиц в центре

В Москве число курьеров на электровелосипедах сократят за счет доставки роботами

В Москве будет тепло как минимум до начала следующей недели

 В Москве будет тепло как минимум до начала следующей недели

Число беспилотников, сбитых во вторник на подлете к Москве, достигло 38
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8740 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 940 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
