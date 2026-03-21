Работа аэропорта Домодедово ограничена

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в субботу.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.

Возможны корректировки рейсов, отметили в Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых беспилотников на подлете к столице достигло 28.