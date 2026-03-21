Работа аэропорта Шереметьево ограничена, Домодедово и Жуковский приостановили полеты

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в субботу.

Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Росавиация также сообщает, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.



