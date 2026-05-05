Рэпера Navai могут лишить водительских прав из-за аварии в центре Москвы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский певец Navai (Наваи Бакиров) может лишиться водительских прав после устроенного им ДТП в центре Москвы.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, авария произошла во вторник вечером на Зубовском бульваре.

"Водитель передвигался на автомобиле без номерных знаков. За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав", - говорится в сообщении.

Как следует из опубликованной властями видеозаписи, на Зубовском бульваре Ferrari занесло и развернуло на дороге, после чего машина врезалась в бордюр, ограждающий клумбу с деревьями.