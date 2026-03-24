В Москве отменили часть ограничений для проезда транспорта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве частично отменили ограничения для проезда транспорта, сообщил столичный Дептранс.

"Движение открыто: на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной; на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара; на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади; на проспекте Мира в районе дома 127 по направлению в центр", - говорится в сообщении.

Помимо этого, движение открыто: на Коровинском шоссе по направлению в центр в районе станции метро "Селигерская"; а также на съезде с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе.

Дептранс Москва Кремлевская набережная
