В центре Москвы местами перекрыто движение транспорта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В центре Москвы начали локально ограничивать проезд, сообщил Дептранс города.

С 10:11 закрыто движение на Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту и Знаменке, затем перекрыли Новинский бульвар у дома 15.

По данным департамента, затруднено движение на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Новый Арбат, на Кутузовском проспекте перед Садовым кольцом по направлению в центр, на Краснопресненской набережной.

О возможных локальных ограничениях в центре города и в ЗАО, Дептранс предупреждал накануне.