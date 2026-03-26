В центре Москвы местами перекрыто движение транспорта
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В центре Москвы начали локально ограничивать проезд, сообщил Дептранс города.
С 10:11 закрыто движение на Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту и Знаменке, затем перекрыли Новинский бульвар у дома 15.
По данным департамента, затруднено движение на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Новый Арбат, на Кутузовском проспекте перед Садовым кольцом по направлению в центр, на Краснопресненской набережной.
О возможных локальных ограничениях в центре города и в ЗАО, Дептранс предупреждал накануне.