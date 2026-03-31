В Москве задержали подростка, поджегшего АЗС под воздействием мошенников

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подростка, подозреваемого в поджоге автозаправочной колонки на АЗС в столичном районе Коптево под влиянием мошенников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками отдела МВД России по району Коптево Москвы в кратчайшие сроки задержали подростка 2010 года рождения. Он подозревается в поджоге на автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова", - сказала Волк журналистам во вторник.

По данным полиции, несовершеннолетний "облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся".

"Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента посторонние не пострадали, подросток получил незначительные ожоги", - уточнила представитель полиции.

Спустя четыре часа полицейские установили личность подозреваемого. "По имеющейся информации, он совершил противоправное деяние под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи", - пояснила Волк.

Собранные полицейскими материалы переданы по подследственности для принятия процессуального решения, резюмировала представитель полиции.