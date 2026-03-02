В столице задержан подросток за поджег банкомата по указанию мошенников

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Москве подростка, который поджег банкомат по совету неизвестной с сайта знакомств, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

"2 марта в дежурную часть ОМВД по району Аэропорт города Москвы поступила информация о возгорании банкомата на Ленинградском шоссе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 14-летний подросток", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, задержанный познакомился в интернете с неизвестной, которая его "склонила изготовить зажигательную смесь и бросить в сторону банкомата".

Возгорание удалось быстро потушить, пострадавших в результате инцидента нет.