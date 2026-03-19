В Москве задержали подростка, подорвавшего банкомат по указанию мошенников

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в подрыве банкомата в отделении банка на северо-востоке Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского", - сказала Волк журналистам.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, задержан 15-летний житель города, подорвавший банкомат по указанию мошенников.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ирина Волк Москва МВД РФ
