Уголовное дело о теракте возбуждено после поджога подростком двух АЗС в Подмосковье

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Полицейские возбудили два уголовных дела после поджога 15-летним подростком двух АЗС в Истре под влиянием мошенников, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем Следственного отдела ОМВД России "Истринский" в отношении 15-летнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт)", - сказала Петрова журналистам.

Представитель управления пояснила, что несовершеннолетний уроженец города Москвы был задержан после поджога автоматизированных АЗС, расположенных на улице Школьной в п. Пионерский и на улице Кооперативной в с. Онуфриево. В результате происшествия на заправочных комплексах выгорели две бензоколонки, пострадавших нет.

"В ходе опроса в присутствии законных представителей он пояснил, что действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи", - отметила Петрова.