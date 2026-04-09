Поиск

В Москве открывается международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна начинает работу в столичном Гостином дворе и продлится до воскресенья, 12 апреля, включительно.

Гостей ярмарки ждут почти 400 участников - крупных и малых издательств, книготорговых предприятий, иллюстраторов и культурных институций с лучшими новинками и переизданиями отечественной и зарубежной литературы. Наиболее яркие новинки представят в виде пяти топ-листов: "Взрослая литература", "Детская литература", "Молодежная литература", "Комиксы" и "Особое детство", сообщили организаторы события.

Более 300 мероприятий в разнообразных форматах, в том числе на 15-ти дискуссионных площадках запланированы в режиме нон-стоп в течение всех четырех дней работы ярмарки. С посетителями встретятся прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры.

Коллективный стенд малых и региональных издательств по традиции будет располагаться при входе на территорию ярмарки. На стенде будут представлены 37 издательств и пять региональных книжных магазинов.

Впервые в работе ярмарки принимает участие Союз театральных деятелей России (СТД РФ), который в этом году отмечает 150-летие. На все дни работы для гостей non/fictioNвесна союзом подготовлена насыщенная программа.

На ярмарке пройдет ряд спецпроектов. Так, здесь представят иллюстрации, вошедшие в лонг-лист конкурса "Художник non/fictio№", а также уже 9 апреля пройдет награждение победителей. А в рамках спецпроекта "Топографика" его авторы собрали книжные инициативы со всей страны, чтобы показать многообразие культурного пространства РФ. Здесь представлены различные места и мероприятия, формирующие современную книжную среду и разделяющие ценности non/fictio№.

Ведущие книжные институции в рамках спецпроекта "Сегодня в городе" представили предложения, направленные на продвижение книги и популяризацию чтения, и объявили о событиях, которые проходят этой весной в городе. Кроме того, на ярмарке огласят шорт-лист Книжной премии "Арх Москва", в лонг-лист которой были отобраны 45 издательств и больше 90 изданий.

В рамках детской программы запланировано множество событий для детей и родителей: презентации самых ярких детских книжных новинок, встречи с российскими и зарубежными авторами и книжными иллюстраторами, творческие мастерские, мастер-классы, игры-квесты. Также посетителей ждут раздел комиксов, антикварная книга и букинистика, площадка для книжной распродажи Book Stock и пластинки в Винил-клубе

Посетители могут поучаствовать в конкурсе "Весы", и те, чьи книжные покупки окажутся самыми тяжелыми по итогам каждого дня, будут получать поощрительные призы и подарки от организаторов ярмарки.

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна проводится при поддержке Минцифры РФ.

Билеты можно приобрести онлайн на её сайте. Часы работы ярмарки: с четверга по субботу (9-11 апреля) с 11.00 до 21.00, в воскресенье, 12 апреля, на час меньше - 11.00 - 20.00.

Гостиный двор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

