Электрички Павелецкого направления МЖД вечером задерживались из-за сбоя в Домодедове

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - На Павелецком направлении Московской железной дороги несколько пригородных электричек в сторону Москвы и обратно следуют с задержкой из-за затрудненного движения на станции "Домодедово", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

Там уточнили, что движение было затруднено с 18:08 до 18:38 по техническим причинам.

Московская железная дорога делает все необходимое для сокращения отставания поездов.