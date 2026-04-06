Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 в сторону Одинцово

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ряд пригородных поездов первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) в сторону Одинцово следует с отклонением от графика из-за вынужденной остановки состава на станции "Москва-Бутырская" для работы медиков и правоохранительных органов.

"В настоящее время несколько пригородных поездов МЦД-1 следуют в сторону Одинцово с отклонением от графика в связи с вынужденной остановкой поезда №6119 сообщением "Дмитров - Одинцово" на станции "Москва-Бутырская" для работы медиков и правоохранительных органов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в понедельник.

В МЖД принимают меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов. Возможны задержки поездов по обороту, отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что поезда задерживаются на МЦД-1 из-за остановки состава на Савеловском вокзале, так как пассажиру в вагоне электрички стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть, написали СМИ.

