Движение перекроют в районе Пушкинской площади 16 апреля из-за проведения ММКФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Движение для транспорта в центре Москвы в районе Пушкинской площади будет временно закрыто 16 апреля в связи с проведением Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, движение будет закрыто с 14:30 16 апреля до 01:00 17 апреля в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы; на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара; на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.

Кроме того, с 22:00 15 апреля до 03:00 17 апреля 1 крайняя левая полоса будет закрыта для движения транспорта на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.

На участках Большого Путинковского переулка и Пушкинской площади будет временно запрещена парковка 16 апреля с 00:01 до окончания мероприятия, отмечается в сообщении.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В основной конкурс 48-го кинофестиваля, который состоится с 16 по 23 апреля, вошли 13 картин, свои работы представят кинематографисты из Италии, Испании, Южной Кореи, Ирана и других стран, всего в рамках ММКФ будут представлены картины из 43 стран, сообщил программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.

