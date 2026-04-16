Московский международный кинофестиваль откроется в четверг

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется в 48-й раз в российской столице в четверг, в основной программе киносмотра в этом году участвуют 13 картин, свои работы представят кинематографисты из Италии, Испании, Южной Кореи, Ирана и других стран.

Как ранее сообщил на пресс-конференции программный директор фестиваля Иван Кудрявцев, в этом году на участие в фестивале было подано более 1,5 тыс. заявок. Как ожидается, состоится 19 мировых и международных премьер, 96 российских премьер. Участие в конкурсе примут картины представителей более чем 40 стран. В топ-10 стран вошли Россия, Китай, Южная Корея, Индия, Италия, США, Франция, Аргентина, Иран и Бразилия. В основном конкурсе смотра в этом году представлено 10 стран: Италия, Россия, Испания, Южная Корея, Аргентина, Мексика, Иран, Монголия, Китай и Индия.

Фестиваль продлится до 23 апреля.

ЖЮРИ И ФИЛЬМЫ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СМОТРА

Председателем жюри ММКФ основного конкурса в этом году станет режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витханаге. Также в жюри вошли российская актриса Дарья Екамасова, российский режиссер Иван Твердовский, турецкий кинорежиссер Махмут Фазыл Джошкун, китайская актриса и певица Цзинь Ша и испанский режиссер Хавьер Ребольо. Председателем жюри конкурса документального кино стал итальянский режиссер Даниэле Чини. Председателем жюри конкурса короткометражного кино стал греческий режиссер и актёр Георгий Кимулис.

Фильмом открытия фестиваля станет российская картина "Ангелы Ладоги", режиссером которой выступил Александр Котт. Как отметил Кудрявцев, лента переносит зрителей в блокадный Ленинград 1941 года. Отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед, чтобы доставлять боеприпасы. Доставка боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.

Закроется фестиваль в этом году картиной немецкого режиссера Вольфганга Беккера "Берлинский герой", фильм является последней работой режиссера.

В центре сюжета - Михаэль Хартунг, владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Хартунг якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Получив щедрый гонорар, Хартунг подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична. Неожиданно он становится национальным героем: интервью, ток-шоу, выступление в Бундестаге. Чем ярче сияние славы, тем страшнее цена разоблачения - и Хартунг готов врать дальше, чтобы не потерять признание общественности, а главное - любовь и уважение близких.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

В основной конкурс этого года вошли 13 картин, две из которых будут представлять Россию.

Так, среди картин, которые вошли в основную программу, - фильмы "Анна Маньяни" итальянского режиссера Моники Гуэрриторе, испанская картина "Воздаяние" Даниэля Гусмана, южнокорейская картина "Зимний свет" режиссера Чо Хен-Со, аргентино-мексиканская картина "Игра в гуся" Карлы Бадильо, испанская картина "Корова", режиссерами которой выступили Кристина Фернандес Пинтадо и Мигель Льоренс. Также в конкурсной программе - иранская картина "Небо везде одинаково" Хамидреза Газемма, монгольская картина "Неоткрытое письмо" Батделгера Бямбасурена, китайская картина "Падение" режиссера Ши Жэньфэй, итальянский фильм "Покойся с миром" режиссеров Алессандро д'Амбрози и Санты де Сантис, корейская картина "Путешествие в дальние края" Ким Джин Ю и индийская картина "Страсть".

Россию в основном конкурсе представят фильмы "Выготский" Антона Бильжо и "Отец" Павла Иванова.

В программу короткометражного кино вошли 10 картин. Девять картин будет представлено в конкурсе документального кино.

В программу "Русские премьеры" вошли семь картин: "Другой мир" Николая Коваленко, "Температура вселенной" Виктора Шамирова, "Красный призрак 1812" Андрея Богатырева, "На краю света" Эдуарда Новикова, "Хрупкость. Выдумщица" Ксении Зуевой, "Шурале" Алины Насибуллиной и "Песни джиннов" Романа Михайлова.

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

В рамках внеконкурсной программы фестиваля пройдут показы картин из архивов Госфильмофонда России в рамках программы "Неизвестное от известных", которая в этом году посвящена незнакомым ролям известных артистов - Инны Чуриковой, Иннокентия Смоктуновского, Брижит Бардо, Софи Лорен и Марчелло Мастроянги.

В рамках спецпоказов "Экранные войны. Эпизод VII. Пробуждение цвета" будет показана оцифрованная копия первого полностью цветного фильма "Бекки Шарп" режиссеров Рубена Мамуляна и Лоуэлла Шермана, снятого в 1935 году. В программе "Спецпоказы" состоится российская премьера нового фильма Александра Сокурова "Записная книжка режиссера" - пятичасовая работа представляет собой масштабную хронику жизни, созданную по дневникам, которые Сокуров вел в течение всей жизни.

О ФЕСТИВАЛЕ

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.