Московский международный кинофестиваль откроется в четверг

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется в 48-й раз в российской столице в четверг, в основной программе киносмотра в этом году участвуют 13 картин, свои работы представят кинематографисты из Италии, Испании, Южной Кореи, Ирана и других стран.

Как ранее сообщил на пресс-конференции программный директор фестиваля Иван Кудрявцев, в этом году на участие в фестивале было подано более 1,5 тыс. заявок. Как ожидается, состоится 19 мировых и международных премьер, 96 российских премьер. Участие в конкурсе примут картины представителей более чем 40 стран. В топ-10 стран вошли Россия, Китай, Южная Корея, Индия, Италия, США, Франция, Аргентина, Иран и Бразилия. В основном конкурсе смотра в этом году представлено 10 стран: Италия, Россия, Испания, Южная Корея, Аргентина, Мексика, Иран, Монголия, Китай и Индия.

Фестиваль продлится до 23 апреля.

ЖЮРИ И ФИЛЬМЫ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СМОТРА

Председателем жюри ММКФ основного конкурса в этом году станет режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витханаге. Также в жюри вошли российская актриса Дарья Екамасова, российский режиссер Иван Твердовский, турецкий кинорежиссер Махмут Фазыл Джошкун, китайская актриса и певица Цзинь Ша и испанский режиссер Хавьер Ребольо. Председателем жюри конкурса документального кино стал итальянский режиссер Даниэле Чини. Председателем жюри конкурса короткометражного кино стал греческий режиссер и актёр Георгий Кимулис.

Фильмом открытия фестиваля станет российская картина "Ангелы Ладоги", режиссером которой выступил Александр Котт. Как отметил Кудрявцев, лента переносит зрителей в блокадный Ленинград 1941 года. Отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед, чтобы доставлять боеприпасы. Доставка боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.

Закроется фестиваль в этом году картиной немецкого режиссера Вольфганга Беккера "Берлинский герой", фильм является последней работой режиссера.

В центре сюжета - Михаэль Хартунг, владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Хартунг якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Получив щедрый гонорар, Хартунг подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична. Неожиданно он становится национальным героем: интервью, ток-шоу, выступление в Бундестаге. Чем ярче сияние славы, тем страшнее цена разоблачения - и Хартунг готов врать дальше, чтобы не потерять признание общественности, а главное - любовь и уважение близких.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

В основной конкурс этого года вошли 13 картин, две из которых будут представлять Россию.

Так, среди картин, которые вошли в основную программу, - фильмы "Анна Маньяни" итальянского режиссера Моники Гуэрриторе, испанская картина "Воздаяние" Даниэля Гусмана, южнокорейская картина "Зимний свет" режиссера Чо Хен-Со, аргентино-мексиканская картина "Игра в гуся" Карлы Бадильо, испанская картина "Корова", режиссерами которой выступили Кристина Фернандес Пинтадо и Мигель Льоренс. Также в конкурсной программе - иранская картина "Небо везде одинаково" Хамидреза Газемма, монгольская картина "Неоткрытое письмо" Батделгера Бямбасурена, китайская картина "Падение" режиссера Ши Жэньфэй, итальянский фильм "Покойся с миром" режиссеров Алессандро д'Амбрози и Санты де Сантис, корейская картина "Путешествие в дальние края" Ким Джин Ю и индийская картина "Страсть".

Россию в основном конкурсе представят фильмы "Выготский" Антона Бильжо и "Отец" Павла Иванова.

В программу короткометражного кино вошли 10 картин. Девять картин будет представлено в конкурсе документального кино.

В программу "Русские премьеры" вошли семь картин: "Другой мир" Николая Коваленко, "Температура вселенной" Виктора Шамирова, "Красный призрак 1812" Андрея Богатырева, "На краю света" Эдуарда Новикова, "Хрупкость. Выдумщица" Ксении Зуевой, "Шурале" Алины Насибуллиной и "Песни джиннов" Романа Михайлова.

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

В рамках внеконкурсной программы фестиваля пройдут показы картин из архивов Госфильмофонда России в рамках программы "Неизвестное от известных", которая в этом году посвящена незнакомым ролям известных артистов - Инны Чуриковой, Иннокентия Смоктуновского, Брижит Бардо, Софи Лорен и Марчелло Мастроянги.

В рамках спецпоказов "Экранные войны. Эпизод VII. Пробуждение цвета" будет показана оцифрованная копия первого полностью цветного фильма "Бекки Шарп" режиссеров Рубена Мамуляна и Лоуэлла Шермана, снятого в 1935 году. В программе "Спецпоказы" состоится российская премьера нового фильма Александра Сокурова "Записная книжка режиссера" - пятичасовая работа представляет собой масштабную хронику жизни, созданную по дневникам, которые Сокуров вел в течение всей жизни.

О ФЕСТИВАЛЕ

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

 Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снижается

Минпромторг ответил на критику за недостаточное импортозамещение лекарств

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

Критическая инфраструктура Запорожской области переведена на резервное питание

Что произошло за день: среда, 15 апреля

Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

 Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

Прокат электросамокатов приостановят в Раменском округе с 20 апреля

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Режим ЧС регионального характера ввели еще в девяти районах Дагестана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1692 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9010 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов