Открылся 48-й Московский международный кинофестиваль

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в театре "Россия" открылся 48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), передает в четверг корреспондент "Интерфакса".

В начале церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала телеграмму президента РФ Владимира Путина, в которой он отметил, что "на протяжении своей долгой истории Московский фестиваль всегда радушно встречает талантливых представителей кинематографического сообщества из России и многих зарубежных государств".

"Отрадно, что в программе нынешнего фестиваля, как и прежде, богатая палитра ярких, неординарных работ, созданных признанными мэтрами и дебютантами конкурса в разных жанрах, стилях и направлениях. И, конечно, впереди у участников профессиональное и дружеское общение. Впереди дискуссии на которых в жарких спорах обсуждаются тенденции развития современного кино. Рождаются интересные идеи, совместные проекты и методики", - говорится в приветствии главы государства.

Президент выразил уверенность, что 48-й Московский международный кинофестиваль "пройдет на самом высоком творческом и организационном уровне, порадует многочисленных зрителей громкими премьерами и ретроспективными показами, станет праздничным, незабываемым событием в культурной жизни нашей страны".

В рамках церемонии было зачитано приветствие мэра Москвы Сергея Собянина, в котором он отметил, что за годы проведения смотр завоевал сердца москвичей и стал "визитной карточкой культурной жизни столицы".

ММКФ - второй, после Венецианского, старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходит с 16 по 23 апреля. В основной конкурс вошли 13 картин.