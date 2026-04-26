В Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности из-за надвигающихся на Московский регион сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и снега, а также усиления ветра до 15-20 м/с.

Согласно распространенному гидрометеослужбой предупреждению, в связи с прохождением фронтальных зон североатлантического циклона в период с 15 часов 26 апреля до 21 часа 28 апреля в Москве и Московской области ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Также прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В предупреждении отмечается, что в Москве 26 апреля ожидается дождь, переходящий в мокрый снег; 27 апреля осадки будут преимущественно в виде мокрого снега.

В Подмосковье 26 апреля прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег, 27 апреля осадки будут идти преимущественно в виде мокрого снега. Ночью 28 апреля в отдельных районах Подмосковья возможен сильный снег.

"Желтый" уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

Москва Подмосковье Гидрометцентр РФ
В Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

